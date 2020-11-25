桃園市消防局龍潭分隊小隊長曾國勝猝逝，同事都相當難過不捨。曾國勝去年7月在圳頂分隊服務時，曾經在透天厝大火現場，從屋外以掛梯加雙節梯方式將受困民眾救出。事後發現，曾國勝救出的男童，竟然是他8年前執行救護任務所接生的小孩，連屋主家人和消防人員都覺得實在太巧。8年連救男童2次命，這一段神奇的緣分，當時在地方上掀起熱議，直說曾國勝真的是這家人的貴人。沒想到會在25日猝逝。

據了解，56歲的曾國勝患有心臟病舊疾，心臟曾手術裝設支架，25日上午7點左右被同事發現躺臥在備勤室床上，緊急送醫急救後宣告不治。

桃園市消防局長謝呂泉表示，曾國勝資歷深厚，是桃市消防局第一代高級救護員，目前任職龍潭分隊專責救護官，負責救護相關業務與傳承。他的離開是單位的一大損失。桃園市消防局表示：曾國勝在服勤時間猝逝屬於因公，將會協助家屬辦理撫卹。

(中時新聞網)