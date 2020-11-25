日職日本大賽今（25）日繼續在福岡巨蛋球場進行第4戰，地主軟銀鷹以4比1再克讀賣巨人，直落四封王，並且締造四連霸。這也是軟銀在季後賽跨季16連勝、包括日本大賽12連勝，連續兩年在日本大賽4連勝橫掃巨人，勇奪隊史第11冠，包括最近10年內拿下7冠，戰果輝煌。

今天的比賽軟銀安打雖少，但大都能發揮得分作用，尤其長打攻勢凌駕對手。1局上，巨人雖然開賽就從軟銀投手和田毅手中擊出2支安打，先馳得點，以1比0領先。但軟銀在1局下立刻還以顏色，柳田悠岐擊出2分全壘打，2比1直接逆轉比數；2局下甲斐拓也補上另一發2分炮，比數拉開為4比1，軟銀擴大領先優勢。

巨人今天推出畠世周先發，僅投1.2局退場，軟銀39歲老將和田毅也只投2局；接著雙方牛棚傾巢而出，都能有效壓制對方打擊未再失分，把比數凍結在4比1，直到比賽結束。軟銀第2任投手松井裕樹投2.2局，無失分拿下勝投。

軟銀監督工藤公康從2015年起接掌兵符，6年內奪得5冠。日本職棒史上巨人隊曾締造9連霸（V9，1965-73年），當時的監督是川上哲治；接下來日職競爭更加激烈，單隊最多就是3連霸，直到今年軟銀終於突破障礙，寫下4連霸，而工藤帶兵的功力也備受肯定。

此外，巨人隊台灣球員陽岱鋼雖被列入40人名單，順利進入日本大賽，但每場比賽實際登錄26人，他卻未能獲得教練團青睞，只能眼睜睜看著球隊遭到對手痛宰，無法貢獻一己之力。

(中時 )