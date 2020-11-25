台灣最帥星二代比莉的兒子周湯豪，以帥氣外表和傑出的音樂才華，出道至今有許多粉絲支持，也經常開直播和大家互動。近日傳出周湯豪因為動小手術，痛到全身抽蓄，連醫師都無法解釋，在病床憔悴模樣曝光，讓粉絲看了超心疼；比莉也透露他是做「鼻中膈彎曲」的手術，擔心到睡不好。

周湯豪今（25）日在臉書粉絲專頁和IG發文，提到自己昨（24）日動了一個小手術，說明明應該1小時左右能夠結束，卻因為他手術後痛到全身抽蓄，甚至已經是「痛不欲生」的狀態，直到稍早疼痛感才減緩；不過，他說他手術後的狀況疑似是個案，因為連醫師都解釋不出來怎麽會這樣。

日傳出周湯豪因為動小手術，痛到全身抽蓄，連醫師都無法解釋，在病床憔悴模樣曝光，讓粉絲看了超心疼。(圖/ 摘自周湯豪臉書)

比莉也透露他是做「鼻中膈彎曲」的手術，擔心到睡不好。(圖/ 摘自周湯豪臉書)

最後周湯豪也謝謝朋友和粉絲們的關心，還自嘲「有點神智不清」，但身體有慢慢恢復正常，已經清醒了一點。經記者關心也得到最新狀況，周湯豪表示，其實只是因最近呼吸不順暢，檢查後發現鼻腔息肉，因此決定進行微創手術，沒想到手術雖然順利，但疼痛指數卻飆高，「醫生表示是個案，但我痛到眼睛爆血絲、還抽搐發燒，也算蠻誇張的。」他說，應不至於影響接下來的工作，謝謝大家的關心。

周湯豪今年32歲，媽媽是資深藝人比莉姐，當年一出道就被網友認證是「最帥星二代」，除了有音樂才華外，也有拍攝多部電視劇，目前工作重心放在創作音樂。

(中時新聞網)