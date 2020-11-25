主打運動、健康、餐旅、休閒與銀髮產業5大面向管理學程的台師大樂活EMBA，本月初全班報名田中馬拉松，結果35歲到70歲全部完成闖關，「不只會念書，還會運動，更懂休閒」。

正在念碩二班的東森氣象主播王淑麗分享個人經驗，「師大樂活EMBA開啟我的運動之門，讓我從一個不怎麼運動的人，到人生首場馬拉松就跑完半馬。」

碩一班同學、亞東醫院副院長陳芸說：「平常忙碌於醫療及管理工作，能在假日重返學生生活，而且與一群人完成像田中馬這樣的活動，感覺很輕鬆！」

Yahoo台灣媒體傳播事業群總監曹以會，原本就熱衷跑馬拉松，他說到樂活EMBA學會兩件事，一是如何用更正確的姿勢、更健康地跑步；二是了解大型運動賽事怎麼籌辦，這其實是一門大學問。

師大運動與休閒學院院長季力康表示，師大樂活EMBA是全台頂尖大學中，唯一在職專班跨領域整合運動、休閒、健康樂活等多面向的EMBA。班上許多高階經理人，無論常不常運動、或疏於健康管理，最後全都順利征服田中馬；班上甚至有抽了20多年的老菸槍，短短兩個月戒菸成功。

(中時新聞網)