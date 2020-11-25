明天（26）就是感恩節，知名連鎖咖啡品牌星巴克配合節日推出「冬日好友分享日」，連續兩天指定飲料買一送一。

星巴克推出「冬日指定飲料好友分享日」，從明天開始連續兩天（11月26日至11月27日），只要11：00~20：00到門市單筆購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。（每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，外送不適用）優惠品項依各門市現貨為準，其中不包含耶誕季節飲品。（太妃核果風味那堤與烤蘋果風味系列飲品）

除了買一送一外，星巴克至11月30日前推出「LINE酷券 星巴克暖心祝福派對」只要在活動期間內，購買/贈送暖心新品「太妃核果風味那堤」、「烤蘋果風味那提」，並完成門市兌換使用，購買者/送禮者即可獲得「星巴克黑咖啡系列好友分享券」乙張（總計30,000份），限於2020/12/30前使用完畢。

丹提咖啡也特別在11月26日（四）感恩節當天祭出「感恩有你 非你莫屬」咖啡買一送一快閃活動。(摘自丹提官網)

另外，丹提咖啡也特別在11月26日（四）感恩節當天祭出「感恩有你 非你莫屬」咖啡買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市，出示LINE官方帳號的優惠券條碼，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

(中時新聞網)