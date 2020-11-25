華為「心聲社區」發布《關於智慧汽車部件業務管理的決議》，再一次重申華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車。面對整廠造車傳聞再起之際，華為放出狠話：以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位。

華為發文指出，這兩年來，儘管外部環境在不斷變化，但我們要清楚，打造ICT基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是艱苦時期，越不能動搖。

華為表示，為增強智慧汽車部件業務與智慧終端機業務的技術、資源的互動，就智慧汽車部件業務的管理做出如下決定：

一是將智慧汽車解決方案BU（IAS BU）的業務管轄關係從ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，同時任命汪濤為消費者業務管理委員會成員。

二是重組消費者BG IRB為智慧終端機與智慧汽車部件IRB，將智慧汽車部件業務的投資決策及組合管理由ICT IRB調整到智慧終端機與智慧汽車部件IRB。任命餘承東為智慧終端機與智慧汽車部件IRB主任。

三是以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位。

(旺報 )