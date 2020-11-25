桃園市長鄭文燦25日釋善意，將下修安置住宅最小30坪限制，讓小坪數的居民不用再花大錢買差坪。（蔡依珍攝）

逾千名航空城迫遷戶不滿補償費不夠蓋回本來的家，國家建設竟是要人民背債來換，22日到桃園市政府前抗議。（蔡依珍攝）

逾千名航空城迫遷戶不滿補償費不夠蓋回本來的家，國家建設竟是要人民背債來換，22日到桃園市政府前抗議。（蔡依珍攝）

高小姐感嘆只拿到300餘萬補償，比30年前自己買房的價格都不如，得負債換房。(蔡依珍攝)

逾千名航空城迫遷戶上周末齊聚桃市府前抗議，針對小坪數抗議補償費不夠蓋回本來的家，怒斥國家發展建築在人民背債，桃園市長鄭文燦25日釋善意，將下修安置住宅最小30坪限制，讓小坪數的居民不用再花大錢買差坪，落實「一坪換一坪、舊房換新房」。

桃園市公民監督聯盟陣線22日率逾千名航空城迫遷戶到桃園市政府前抗議，怒吼「10大優惠、唬爛最會」，控訴補償費不足，得背債才能重建家園，尤其安置街廓和安置住宅最小單位都是30坪，還得再額外花錢向政府購買不足的坪數，怒斥：「一坪換一坪淪口號，一切承諾都跳票！」

鄭文燦在市政會議上特別針對小坪數住宅安置問題釋疑，他指出，安置住宅最低30坪、安置街廓最小30坪，原意是希望改善機場附近老舊社區的住宅品質，安置到未來捷運站附近生活機能更好的區位，若有不足30坪的住戶，可以8折價增購重建土地或房屋坪數，市府也會協助優惠貸款。

面對民怨負債換房，鄭文燦宣布，若居民希望以原有的小坪數換屋，市府將調整安置住宅房型，實踐「一坪換一坪」，他指出，目前航空城計畫正在進行地主配地的意願登記，預估會有9成以上的居民選擇配地，代表地主對於航空城計畫有信心，他指出地坪與建坪1坪換1坪，「20坪當然換不到30坪」，但各項加碼試算後20坪約可換到25坪，有信心舊房換新房一定能達成。

地政局指出，航空城計畫總計3000多個安置戶，初估約有500戶是屬於不足30坪的小坪數，目前安置住宅現規畫坪數有30、35坪的兩房，40、50和55坪的三房共5種房型，將和住宅發展處研商，評估再增加15至20坪房型的可行性，也將組「安置搬遷服務小組」，照顧小坪數居民。

鄭文燦強調，市府祭出「十大優惠加碼」方案，預估總補償費從432億元增至668.53億元，總計增加236.53億元，平均補償率提高超過50％以上，其中民航局機場園區增加134.38億元、市府負責附近地區增加102.15億元，一定會秉持居住正義、先建後遷及居民權益極大化3原則，力拼明年1月完成建築物複估。

鄭文燦重申，建築物評點從107年的10.2提高至現在的12.2，同時加計拆遷簽約金5％，自動拆遷獎勵金50％，第一期優先區25％，租金補貼80萬元，再加上二次人口搬遷費，補償金比桃園市過去的舊制好，也比新北市目前的標準高。

鄭文燦說，航空城徵收戶約有3000戶、8000棟，申請建築物複估將有4000件以上受惠，其中加強磚造建築物每坪補償可以提高補償至9萬5000元以上，鋼筋混凝土建築物每坪10萬2000元以上，高於目前實際的營造發包市價每坪8萬元，居民足以完成重建。

鄭文燦直言，桃園航空城範圍內的既存違建比例超過50％，比較新北市1999年後不予補償，航空城補償方案是將違建納入，盡量保護居民權益，只要符合「二次拆遷」及「程序違建」的認定標準，拆遷補償金提高至9折，加上自動拆遷45％，補償金提高為135％，就是違建135方案。

安置住宅是市府幫蓋大樓住宅，包含土地和建築成本，為了照顧居民，土地成本約打7折、加上每坪10萬的建築成本，才能將安置住宅壓在每坪約16萬，減輕民眾負擔，不足坪數更以8折計價、約13萬1坪，等於是「打折再打折」。

安置街廓則是採配地，讓地主自己重建住宅，目前均可達到一坪建地換一坪，而且安置街廓區位良好，若地主配地不足30坪，差額坪數同樣可以地價8折讓售，每坪約12萬元。市府組成重建專案服務小組，協助取得建照，推薦優質營造廠，並提供銀行低利融資。若拆遷戶有意願委託市府興建，市府可以規畫代辦。

目前預定在2021年10月、2022年4月、2022年12月，分三期雙軌制搬遷，最後在4年後，也就是2024年12月才全區動工，市府以4年為期完成拆遷及重建。三期拆遷分別加碼補償25％加上80萬、20％加上72萬以及15％加上66萬，其中第二、三期方案，只要以鄰別、街廓、工區或是集合住宅等有6成以上住戶同意，就可以從寬認定，納入優先區方案。

(中時 )