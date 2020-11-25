稱日本進口萊豬15年 網轟8年前你在反個X？ 陳吉仲：只是說明現況《大新聞大爆卦》完整版(上) 2020.11.25

民進黨立委高嘉瑜近日捲入房產風波；同黨台北市議員王世堅遭抹紅攻擊，被外界解讀是因為在萊豬等議題上站在監督政府的立場，而遭到黨內人士追殺。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，和去年前高雄市長韓國瑜的遭遇相比，他們面臨的情況根本不叫被追殺。

游淑慧25日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，看到國韓國瑜去年那樣，那才叫追殺，這兩位民進黨的民意代表現在這樣真的不叫追殺，「看看韓國瑜」。

游淑慧指出，若這兩位民意代表如果想站在人民這一邊，站在拒萊豬的立場上，大家都會歡迎，但1122遊行沒有看到他們，游淑慧覺得很可惜，「如果那天他們願意來的話，一定會受到全部民眾的熱烈歡迎」。

游淑慧呼籲，接下來的公投連署，希望這兩位也能勇敢的連署，畢竟政黨雖然很重要，但良心還有民意才是他們做為民意代表、做為一個候選人，最重要的事情。

不過，游淑慧也說，不確定高嘉瑜和王世堅是否因監督萊豬的立場遭追殺，因為她不是很了解民進黨內部生態，游並指出，高嘉瑜確實有房子，說沒有房子的也是她自己，後續有沒有被追殺或歪樓，游淑慧認為是各說各話。最後，游淑慧也向北市議員出身的高嘉瑜喊話，希望她能夠捍衛台北市自治條例尊嚴，讓台北市能做好食安把關。

(中時新聞網)