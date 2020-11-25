秋冬疫情再起，科技、金融業紛紛宣布停辦今年尾牙，恐衝擊餐飲業。不過經濟部與餐飲業者都樂觀認為，雖然婚宴會館、展覽會館、大飯店生意會減少，但中小型餐廳、自助餐吃到飽卻將有更多商機，且消費可能前後多拉長一個月，業者會受惠。

許多大廠已直接停辦公司尾牙，如國泰、富邦金控業尾牙幾乎全停，科技大廠廣達、仁寶、鴻海、和碩也陸續宣布。面對企業尾牙停辦潮，經濟部長王美花今天回應，已有去了解，確實很多大公司今年都不辦集體、團體的尾牙。

她說明，主要是企業反應國外疫情很嚴重，會覺得有風險。不過他們有提到，只是不辦統一、大型尾牙，但仍會採切割，各部門自己去辦的方式。因此王美花樂觀，今年會讓中小型餐飲業可以搶到商機。

經濟部官員說，大型尾牙停辦，評估衝擊到的是婚宴會館、展覽會館、大飯店。但相對因公司以分區、分部門舉辦，中型餐廳會有很多生意，且因分散舉辦，尾牙期前後估計會多拉長一個月，尾牙商機拉長。

「只是化整為零啦。」台灣連鎖加盟促進會理事長李日東支持商機存在說法，雖然大型尾牙不辦，但是年終公司聚餐還是會消費，近期也確實接到比較多小單位的尾牙預定。

他評估，婚宴場所、飯店、外燴餐飲生意會受到影響，希望政府給予適當補助。得利的則是自助吃到飽餐廳、中小型餐廳，今年尾牙消費不至於跑掉。

(中時 )