萊豬、牛肉麵之亂等，累積大量民怨，讓行政院長蘇貞昌內閣的施政滿意度下跌5.2個百分點，可說是懸崖式下墜。資深媒體人陳揮文認為，只要民進黨2022、2024布局好，閣揆隨時可能會換人。

陳揮文在《新聞大白話》節目中表示，最新民調，蘇貞昌施政滿意度懸崖式下墜，民進黨立委高嘉瑜被圍攻情形，就跟蘇貞昌一樣。蘇貞昌說為什麼一夜被講成這樣子，這句讓他聽了有感覺。他認為蘇貞昌隨時都有可能下台，因為民進黨內部有人在打他了。國民黨就不用講了，國民黨打蘇貞昌有點無厘頭。蘇貞昌若卸任，誰去接？會是民進黨這些大頭去搶。

陳揮文認為，國民黨說蔡總統若不辯論，還要上街一次，訴求改要蘇貞昌下台，這訴求是零分。蘇貞昌應該留著，蘇的民調趨勢是往下掉，因此蘇貞昌繼續當行政院長，對國民黨是比較好。

陳揮文指出，很多箭射向蘇貞昌、高嘉瑜，高嘉瑜在內湖南港埋下很多舊恨，因為她票太多了，她可以讓民進黨多當選一席市議員，她吸票後，那個人就落選了。而蘇貞昌分配資源時，有些派系沒分到的人，也許會在意。而且閣揆這個位置太重要了，包括2022、2024的各種布局，因此這個位置是非搶不可。行政院長的有效期是1年3個月，他已經當了快2年，也差不多快下來了。

陳揮文認為，現在對蘇貞昌這些攻擊，真的是蘇做不好嗎？他指出，對民進黨政府可以有批評，但不要被利用了，民進黨派系在「吃麵」，有人卻在旁邊幫喊燙，這樣對嗎？閣揆有很多資源，也許蘇貞昌分配資源的藝術沒掌控好，可能有很多抱怨；蘇貞昌被換掉是時間的問題，只要民進黨2022、2024布局好，隨時可能會換人。

(中時新聞網)