國歌音域太高不願開口？為了讓大家都能放聲高唱國歌，六龜高中合唱團在校長梁華蓁的帶領，錄製完成「中學版國歌」，讓原民孩子的歌聲與國歌互相碰撞融合，音域降低搭配簡單的伴奏，呈現出另一種中學生的小清新國歌，並且免費公開分享。

學校上週錄製完國歌後，將音樂檔案放置於學校官網，以及臉書的粉絲專頁進行公開分享，歡迎各級學校下載使用，校方分享後，北部老師稱讚這一個版本充滿南方陽光燦爛的色彩，旅居美國德州的音樂系教授，也說此版本速度節奏及音域讓整個曲子脫胎換骨年輕一百歲，而且跟上時代！

校長梁華蓁表示，六龜高中是完全中學，雖然是極度偏遠的偏鄉學校，不過學生擁有極佳的藝術創作、語言以及科技實作的天份，老師們也很積極投入新課程的研發。

因應新課綱的轉變，學校希望能將音樂、科技以及創作結合，讓學生除了擁有合唱團訓練出的優雅歌唱技巧，更能結合時代，落實生活，從科技鏈結音樂，開展不同類型的課程，於是，與台南藝術大學合作的「以音樂扶助偏鄉學校計畫」第一個專案，即是透過國歌錄製，讓學生認識編曲、錄音及樂曲後製，學習科技是如何運用於音樂。

學務主任湯敬翔說，過去清早升旗唱國歌時，學生總是窘於開口，因為坊間可以找到的國歌版本，多半是屬於成人演唱，或者非常雄壯宏偉但是緩慢的版本，中學生遇到變聲期加上擔憂破音，所以，朝會場上，往往只有校長跟主任高聲用力撐場；這一次錄製的「中學版國歌」，節奏輕快有活力，洋溢青春色彩，加上音域進行調整，所以錄唱時，連學生都表達，從來不知道國歌可以唱起來這麼好聽而且響亮悅耳。

(中時 )