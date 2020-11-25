一名網友表示自己在好市多發現一組擴香內容物超佛，價錢也很甜。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

網友也貼出這組擴香的內容物，讓他大讚超級佛心。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多23日開始為期7天的黑色購物節，已有不少人開始分享自己的戰利品，一名網友興奮表示，自己發現一款擴香組合特價349元，且內容相當豐富讓他大讚放在廁所都不會心痛。而貼文發出後不少網友認同都說好用，還有網友直說用過就回不去了。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，自己在高雄的好市多檢到便宜！他接著說明，這組擴香內容物相當豐富，除了照片中2瓶玻璃瓶容量120ml之外，2瓶香味也不同，此外，裡面還包含4罐90ml的補充瓶及6包擴香棒，「賣349也太誇張的便宜，拿來放廁所都不會心痛。」

好康文貼出後不少用過的網友也大讚，「這個真的不錯，味道也好聞，內湖好市多有買過」、「這款用過就回不去啦，特價順便了兩組」、「我等一下要來去搬幾組」。還有網友表示，這也是去年黑色購物節的優惠商品，「這個已經快變每年黑五都有的商品，去年也是特價，今年也是。」

不過也有網友表示，這款擴香的持久力不如預期中的好，「沒什麼味道」、「我也一直以為是我的錯覺，沒想到有人跟我一樣，覺得沒味道，不然就是一點點悶悶的，不怎麼香的味道」、「我用起來，除了一開始幾天，後面完全沒味道。」就有網友認為，可能是這款擴香，「揮發的太快了。」

(中時新聞網)