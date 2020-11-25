東元電機今（25）日一口氣囊括11項台灣精品獎，居機電製造業獲獎之冠。並以高效能次世代電動車動力系統T Power，獲頒台灣精品獎金質獎，是國產自製唯一將車用馬達與驅動器二合一的廠商，先進技術領先台灣市場。已獲台灣、日本、泰國、印度及越南等國內外多家電動車業者洽談合作商機，可望2021年第三季之後，逐步實現。

東元表示，東元今年榮獲金質獎產品「高效能次世代電動車用動力系統」，是具模組系列化設計及高效率之電動車用永磁同步電機，擁有特殊緊湊結構設計，較同級距馬達重量少逾15％，輸出功率提升1.8倍，體積減少逾25％，適用於車輛有效之空間尺寸要求。

東元表示，高效率永磁動力馬達，效率達IE4，今年二月推「T Power 90動力系統」可以擴充到50KW～130KW範圍，適用在多樣的乘用車與商用車。這項領先台灣業界的產品，具有高扭力馬達設計，和低電磁噪音專利，推出之後立刻受到多方矚目，除台灣本土電動車製造商，其他包括日本、泰國、印度及越南，都有商機正積極洽談。其中，與台灣車廠合作案已取得訂單，將應用在3.49噸商用貨卡。

東元電機董事長邱純枝指出，東元目前正積極擴充模組至150kW～250kW範圍，預計下一階段將針對大型巴士、大貨車、和其他特殊應用載具爭取商機，行銷區域包括亞太市場，其至歐洲市場。邱純枝表示，秉持「節能、減排、智能、自動」的公司願景，東元承諾要成為台灣在電動車動力系統產業的先驅者及領導品牌。

東元指出，東元今年總計獲得11項台灣精品獎，得獎數量是機電製造業之冠，也是繼去年以送餐機器人得到銀質獎的殊榮後，連續第二年獲得金銀質獎的肯定。東元今年獲獎產品涵蓋面向廣泛。延續智慧移動平台技術的產品與系統包括了東元智能收餐服務型機器人、智慧UVC防疫機器人、和無軌道智慧移動平臺多車派遣與管理系統。不但滿足了疫情期間的消毒需求，更延伸到不同產業的應用。

其他獲獎產品還包括水冷式永磁同步變頻冰水機、智慧節能-聯網商用氣冷變頻箱型機、智能監控超高功率密度低壓馬達、聯網型多功能向量變頻器、智能監控變頻永磁馬達、自啟動同步磁阻馬達、和MP500機床水車系統解決方案，充分展現東元各事業部研發成果，並已上市擁有良好銷售實績。

(工商 )