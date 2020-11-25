行政院明年元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，進口前是否赴美查廠引發在野黨關注。行政院官員今（25）日表示，明天將在行政院會後宣示，明年1月1日後新申請進口的廠商，沒有查廠前就不能進口。

行政院長蘇貞昌表示，現在受限疫情，不能出國、查廠，但對於開放進口，一定逐批查驗，未來疫情過去，新進口的一定會去查廠。

總統蔡英文下午在民進黨中常會前表示，針對美豬進口查廠問題，行政院長蘇貞昌跟部長都有些說法，不盡然是相互矛盾或衝突，今天早上她跟蘇貞昌交換意見，政院都有聆聽各界意見，也會好好思考，明天行政院會也會就相關議題討論，作出決策，之後再向大家說明。

衛福部明天將在行政院會報告「進口豬肉之全方位管理措施」。官員指出，明天將會從查廠、進口、邊境查驗、管理、標示等相關規範，向外界說明；上述議題蘇貞昌23日召開跨部會會議就已經做了相關討論，待明天行政院會後一併說明。

至於是否赴美查廠，官員說，明天將宣示，明年1月1日後新申請進口的廠商，沒有查廠前不能進口。

(工商 )