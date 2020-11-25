為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，交通部觀光局25日宣布，明年2月8日至13日農曆新年期間推出「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，以類似「機加酒」的方式透過旅行社對外銷售，每房每晚依套裝產品實際價格最高可折抵1,500元，最高折6,000。

觀光局說，鼓勵長輩到飯店過年，規劃可使用住宿優惠之對象為年滿55歲以上本國國民，符合資格民眾可向參與本活動之旅行業，包含國內訂房平台，只要購買「春節疏運孝親專案」套裝產品（住宿及交通車票），每房每晚依套裝產品實際價格最高可折抵1,500元，每位符合資格民眾身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6,000元。

相關方案從12月1日起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券期程，預計12月8日起由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品，一般民眾無法直接以住宿及車票提出補助申請。

要使用這樣的優惠，要先過許多關，根據觀光局規定，住宿的旅館必須是比去年同期住用率相較衰退逾三成，才能成為獲取補助的旅館，同時要避免影響春節疏運，因此訂出台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市。

除了住宿之外，交通也訂出民眾必須從6縣市以外的地方搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往抵達目的地，才可使用專案補助，自行開車的遊客同樣無法獲得補助。

民眾質疑，車票時間被嚴格限制缺乏彈性，認為是失敗的補助政策。觀光局解釋，由於春節期間民眾南來北往交通量大，尤其是北部往南的旅客特別多，為了避免造成疏運困難，才會嚴格限制實施日期。

以去程的2月8日至11日就是除夕前3天至除夕當天，往南部的交流量特別大，要是還能使用孝親專案，則會增加疏運的負擔，失去政策效果還拖累春節疏運。回程的2月12日至14日是農曆初一至初三，已經過了疏運高峰期，往南的旅客相對較少，因此這時才會開放使用孝親專案的回程車票。

(工商 )