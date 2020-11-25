美國海軍的新型艦載運輸機CMV-22B傾轉旋翼機，首次降落在卡爾文森號航空母艦(CVN-70,USS Carl Vinson)上。這是一次具有里程碑意義的任務，代表著航艦運輸機的改朝換代。

The Drive報導，11月20日，來自第30後勤多任務中隊（VRM-30，外號「泰坦中隊」），首架CMV-22B傾轉旋翼機降落在卡爾文生號，整個過程相當順利。

CMV-22B，是海軍陸戰隊MV-22B的改型，它的機身更寛，具有更大的油箱與人員裝載量，將會取代美國海軍現有的C-2A灰狗運輸機(Greyhound)。C-2A於1960年代中期投入使用，到1984年再次生產，服役至今近40年。

C-2A一直是美國海軍航空母艦重要的運輸機，人員往返、零件運輸，以及官兵們的郵件，都是這型飛機的業務，許多平民與記者，也是搭乘C-2A來到航空母艦訪問，這是平民少數能夠體驗飛機起降航空母艦那種震撼力的機會。

不過，當CMV-22B服役之後，C-2A的起降將成絕響。美國海軍在2018年6月，向貝爾公司完成購買39架CMV-22B的合約，總價值為42億美元。CMV-22具有垂直起降的性能，因此搭乘的感受與直升機差不多。

CMV-22實測裝運F135發動機。(圖/美國海軍)

在CMV-22B到位之前，美國海軍曾向陸戰隊借用MV-22B，來測試傾轉旋翼機起降航空母艦的過程，同時也測試較大負載能力，這種能力在未來的美國航艦很重要，因為CMV-22B必須具備運輸特別笨重的物品，包括F-35C聯合打擊戰鬥機身上的F135發動機。

美國海軍希望，CMV-22B能在今年年底之前，達到初始作戰能力，然後在4年後全面服役，也就是說，最後一架C-2A運輸機，將會在2026年之前退役。

(中時新聞網)