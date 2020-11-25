一位陳姓男子與一位女子小妤（化名）為同事，小妤因參加路跑，借住陳男家中，未料陳男為逞私人慾望，竟趁著小妤沐浴時自窗戶偷偷錄下畫面，遭小妤識破提告後，竟當庭辯稱其拍攝的主角是小妤，否認是拍攝其洗澡的過程，神邏輯一出法官不採信，依法判處7月。

據判決書指出，陳男與小妤為同事，小妤在2019年11月間因參加路跑活動而借住陳男家中，但陳男卻趁著小妤晚上去洗澡時，偷偷在浴室的窗戶外持IPhone7，接續以錄影及照相的方式竊錄小妤在浴室的非公開活動。

小妤隨即發現陳男在外頭偷拍，立刻上前質問，並當場刪去遭偷拍的影片與照片，事後便赴警提告。對此，陳男當庭承認有竊錄小妤，卻澄清自己錄影及拍照的客體是小妤，而非「活動」。當庭玩起文字遊戲，僅承認拍攝小妤，否認拍下小妤洗澡過程。

花蓮地院經審理後，法官不採信陳男說詞，認為他在推卸責任，僅為一己之私，無故以照相及錄影方式竊錄他人非公開活動，已嚴重侵害小妤的隱私，更破壞同事間的信任情誼，對小妤的心理造成嚴重傷害。且陳男否認犯行，犯後態度不佳，未與小妤達成和解，考量以上，依妨害秘密罪判處7月，並沒收IPhone7。

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(中時新聞網)