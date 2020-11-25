美國海軍亞太情報總指揮官史達曼少將低調率團訪台，外交部和軍方都三緘其口，目的與行蹤成謎。對此，資深媒體人康仁俊在政論節目中說，「就算史達曼訪台是畢業旅行，居然把重點放在亞太周邊國家，還刻意放出訊息...，因此即使拜登要用圍堵大陸，但不要直接衝撞，我認為他在鋪這一條路。」

康仁俊日前在政論節目《新聞面對面》中說，很多官員來台灣都不隱藏，這次卻很低調，因為史達曼是現役軍人，一般行政官員跟現役軍人來台灣，是有很大差別，政務官來就是交際、畢業旅行啦；但他也質疑，「那畢業旅行搞這麼大，我也很好奇，且光看共和黨跟民主黨相關發言，即使川普派人到全世界，也沒有看到民主黨問他在做什麼、不是看守內閣嗎？就連CNN也只有講說川普這樣方式似乎綁定拜登外交政策。」

康仁俊直言，史達曼很清楚知道南海部署，一個負責軍事情報管制的人，行蹤卻被洩密，這是多大的一件事情，但是看起來大家都輕輕放下，這一定是刻意的要讓大家知道他們到台灣，「我認為就算是畢業旅行，居然把重點放在亞太周邊國家，圍繞大陸走...，刻意放出訊息，即使拜登要用圍堵大陸政策，不要直接衝撞，我認為他在鋪這一條路。」

而低調來訪的美國海軍亞太情報總指揮官史達曼少將離台後。外交部發言人歐江安則是重申「四不原則」，不證實、不進一步說明、不公開相關行程、也不加以評論。

(中時新聞網)