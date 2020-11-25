在演藝圈有「偶像教父」之稱的「孫總」孫德榮，近期也跟上油土伯風潮，自己開起YouTube頻道，化身YouTuber新人「孫腫」。向來說話犀利的他，在頻道中更是毫無包袱做自己。近期他邀老友沈玉琳作客自己的頻道，大爆起演藝圈的祕辛。

孫德榮與荒謬大師沈玉琳是相識25年好朋友。老友一見面，免不了開始話當年；孫德榮回憶起當年風光一時的「金點時期」，捧紅不少藝人，像：孫耀威、梁朝偉、方季惟…等等，都是當時紅極一時的歌手。說著說著，孫德榮更自爆因為當時賺太多錢，而被許董掃地出門，話說到裡，讓一向談笑風聲的沈玉琳馬上喝口咖啡緩和慌張的情緒。

沈玉琳笑稱自己現在當紅有包袱，他不便發表評論 (圖/ 翻攝自YouTube / 孫腫來了)

沈玉琳笑說，自己在演藝圈人稱他為「瘋狗浪」，在爆料方面他也很敢講，只是這次在孫德榮旁邊，他顯得格外保守；細想得到一個結論是孫德榮現在是閒雲野鶴，而他現在當紅、有包袱。

談及出書，沈玉琳也開玩笑的說，倘若出這本演藝圈祕辛的書，一定會震撼演藝圈，到時八大佬會來勸退，並和孫德榮說大家日子會不好過；更開玩笑建議老友，書還是照寫，哪天誰惹你不開心，你就把書印下去出版，聽得孫德榮頻頻微笑點頭，似乎覺是一個不錯的方法。

孫德榮攜老友沈玉琳大爆祕辛 坦言出書將震撼演藝圈

(中時新聞網)