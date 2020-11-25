桃園市長鄭文燦今(25)日受邀出席德國經濟辦事處暨德商CEO桃園午餐會，鄭市長以「看好台灣、選擇桃園，開創經貿合作契機」為題演講。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

德國在台協會處長王子陶(左)準備貝多芬250週年紀念音樂盒，祝桃園與德國的友誼如歡樂頌長存。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦(前排右三)受邀出席德國經濟辦事處暨德商CEO桃園午餐會。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

德國經濟辦事處處長林百科(右)贈《德商對台社會企業責任專刊》。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦特地準備英國在台辦事處代表唐凱琳2017年首訪桃園時拜會照片當作離別禮物。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

德國經濟辦事處首次在桃園舉辦德商CEO午餐會，桃園市長鄭文燦25日以「看好台灣、選擇桃園，開創經貿合作契機」為題演講。英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)也在駐台期滿離任前夕，拜會桃園市長鄭文燦，鄭也送上她2017年首訪桃園時拜會照片當離別禮物。

桃園市長鄭文燦今日受邀出席德國經濟辦事處暨德商CEO桃園午餐會，他介紹，桃園人口匯集，工業聚落完整，產業動能豐沛，完善的交通建設，串聯北北基桃生活圈。除了現有32處工業區，目前著手推動7＋2產業專區，發展低污染、低耗能、低用水及高附加價值的三低一高產業聚落，也設立一站式投資服務，提供德商最優質的投資環境。

鄭文燦說，目前有許多德國企業選擇設廠在桃園，產業涵蓋高科技及電子產品、汽車、生技製藥、電子電機、環保綠能、太陽能、風電、儲能等。在桃園設立液晶顯示器研發中心的默克 (Merck)、桃園捷運綠線中，導入西門子(SIEMENS)軌道科技、高科技設備供應商亞智科技(Manz AG) 、工具機領導者創浦(TRUMPF)、製造業最佳夥伴博世(BOSCH)等。

鄭文燦表示，「看好台灣、投資桃園，就是現在」，桃園是國門之都，連結亞洲各大城市，不僅是亞太樞紐，也具備海空雙港優勢。國家級的桃園航空城計畫帶動機場周邊發展；「亞洲．矽谷」計畫整合5G、物聯網、智駕車、工業4.0等高端科技創新能量。歡迎德商加碼投資桃園。他說， 2020年永續城市評比，桃園經濟力指標為六都第一，引領電動車、綠能、物聯網、智慧醫療、智慧紡織及新創產業等優勢產業。

德國在台協會處長王子陶表示，到桃園很像回到家鄉法蘭克福，雖然非首都，但都是機場所在地，產業發展相近，台灣與歐洲經貿關係穩健，期盼透過技術、政策、投資及法規分享成功經驗，促進桃、德產業交流，互助互惠，德商提升投資動能的同時致力於永續發展，積極落實企業社會責任、回饋台灣，期待與桃園建立長期經貿合作。

會後，德國經濟辦事處處長林百科贈《德商對台社會企業責任專刊》，記錄38家在台德商所肩負的社會企業責任，包含改善衛生及環境保育等，並準備了德國麥森出產的白金瓷杯，盼市長經常想起德國這個最好的夥伴。王子陶則準備貝多芬250週年紀念音樂盒，祝桃園與德國的友誼如歡樂頌長存。

英國在台辦事處代表唐凱琳2016年來台赴任，12月即將離任，在台4年，她走訪台灣許多鄉鎮，體驗在地風土民情、美食，也曾到桃園參加大使日棒球賽事活動，留下深刻印象，她在離台前拜會鄭文燦，並歡迎鄭率團參加明年在蘇格蘭舉辦的全球氣候峰會。

鄭市長認為民主、自由、人權都是台、英共享的價值，唐凱琳上任後，拉近了台灣和英國距離，也期盼唐代表返國後，台、英友好情誼不中斷。桃園市政府秘書處處長顏子傑說，英國牛津市欲與台灣締結姊妹市，桃園市也正積極爭取，希望在教育、醫療等議題進行交流，也期盼代表處能給予協助與支持。

(中時 )