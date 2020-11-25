「咚咚咚！」推著鐵馬、拿著波浪鼓，93歲的江紹冬唱著日本演歌，在桃園市楊梅區楊光中小學旁販賣起純手工花生糖，由於用料實在、配方特別，嚼來唇齒留香，小小攤子累積不少死忠顧客，學校教師更爭相購買「吃甜甜」，成為在地學子的「家鄉口味」。

從事點心工作逾75年的江紹冬，自小受日本教育長大，14歲那年，他前往台中豐原當點心學徒，從柑仔糖、貢糖、花生糖開始，一路學到大餅、麵龜等喜慶糕點，由於師傅具「日式職人精神」，注重技術鑽研與質感細節的追求，從選料、揉捏到包餡，各項製程一絲不苟，造就他製作糕點時謹慎且細心的態度。

出師後，江紹冬流浪台灣各地開拓事業版圖，最後一站則落腳在桃園，早期賣爆米花，現在則以花生糖作為主打，靠著個人特色、手藝做出品牌區隔。他說，自己不收學徒、不公開秘方，尤其看過太多業者偷工減料，「我怕他們學了之後壞了我的名聲啊！」

由於江紹冬販賣的地點位於楊光中小學路口，是學子下課必經之路，眾人對「花生糖爺爺」一點也不陌生，學校老師還時常自掏腰包來嘗鮮、請客。前校長賴正宗說，爺爺的花生糖甜而不膩，吃起來爽口不黏牙，還帶有點薑母味，獨特口味和其他店家相當不同，不少學生畢業後還會回鄉購買「青春回憶」。

離校前，賴正宗還特地製作花生糖招牌，讓江紹冬貼在腳踏車上招攬客人，更購買傳統玩具波浪鼓，讓他一邊叫賣一邊搖鼓，不僅醒目還增添不少童趣，不少民眾「聽聲辨人」，聽見熟悉的鼓聲就知爺爺來了，趕緊帶著孩子上前買盒點心，祭祭五臟廟也療癒身心。

(中時 )