美CDC擬將自主隔離時間縮短為7到10天 20:592020/11/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美媒報導，美國疾病管制預防中心（CDC）擬縮短自主隔離時間，從目前的14天減為7到10天，但附帶條件是隔離期間的新冠病毒檢測須為陰性。報導指出，CDC考慮做此變革，出發點是希望更多民眾能遵守隔離規定。不過美國衛生官員透露，專家尚在評估，以確保縮短隔離時間不會危及民眾。 (工商 ) #CDC #時間 #縮短 #自主隔離 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱錢滿到天靈蓋 M1B衝10年新高 04:102020/11/25 財經焦點 美國政權轉移 陳其邁：不影響台美關係 14:182020/11/25 政治 台新金買保德信與時間賽跑 金管會：準備不夠 19:302020/11/25 財經 找新東家 林子偉不放過一絲機會 04:102020/11/25 運動天地 駐美代表處兩人確診新冠肺炎 未與代表團接觸 14:292020/11/25 財經 永聯物流開發雙11電商專倉增近四倍量 加購機器人因應 14:472020/11/25 財經 台南寶可夢快閃逾10萬玩家抓寶 遊戲方本周將發送全球獨家獎勵 14:302020/11/25 寶島 疫情惡化 東京將要求餐廳與酒吧夜間10點打烊 13:552020/11/25 國際 北市蔬果農藥殘留超標名單驚見重複違規 議員促從根源管理 18:352020/11/25 生活 川普真要特赦 美媒：擬赦免通俄門前國安顧問 後面還有更多人 11:162020/11/25 國際 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。