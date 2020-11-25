據美媒報導，美國疾病管制預防中心（CDC）擬縮短自主隔離時間，從目前的14天減為7到10天，但附帶條件是隔離期間的新冠病毒檢測須為陰性。報導指出，CDC考慮做此變革，出發點是希望更多民眾能遵守隔離規定。不過美國衛生官員透露，專家尚在評估，以確保縮短隔離時間不會危及民眾。

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