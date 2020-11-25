英央行總裁：無協議脫歐衝擊比新冠疫情大 20:592020/11/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）本周在下議院財政專責委員會答詢時警告，無協議脫歐所帶來的長期衝擊，遠比新冠疫情還大。此言與英國財長桑納克（Rishi Sunak）日前的說法明顯不符，桑納克認為新冠疫情是經濟受創的主因，與其不計代價簽署貿易協議，還不如直接脫歐。 (工商 ) #新冠疫情 #央行總裁 #無協議脫歐 #英國 #桑納克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸832個貧窮縣 全面脫貧提前達陣 04:102020/11/25 兩岸新聞 《國際金融》社交管制見鬆綁 歐股守住高點 17:222020/11/25 財經 《國際金融》英國央行：脫歐影響經濟 將超過疫情 16:142020/11/25 財經 衝擊面面觀系列三－RCEP的禁區：台灣與印度 04:102020/11/25 專題周報 姐妹大勝利！蘇格蘭全境免費供應生理期用品 17:232020/11/25 國際 歐美疫情延燒 全球航空業前景持續惡化 22:202020/11/25 財經 《國際經濟》英再編逾40億英鎊 助失業者重返工作 15:282020/11/25 財經 進口冷凍食品外、內包裝 新冠病毒檢驗皆陰性 14:412020/11/25 生活 雲朗轉攻中小型外燴 爭搶尾牙商機 17:512020/11/25 財經 疫情控制好 最適合吹旅行泡泡 專家：是這2國 17:302020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 劍指特斯拉？ 華為使出殺手鐧 再建言下場曝光 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 大陸想超車 這領域危險了？ 專家示警：美政府應介入 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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