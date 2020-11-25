英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）本周在下議院財政專責委員會答詢時警告，無協議脫歐所帶來的長期衝擊，遠比新冠疫情還大。此言與英國財長桑納克（Rishi Sunak）日前的說法明顯不符，桑納克認為新冠疫情是經濟受創的主因，與其不計代價簽署貿易協議，還不如直接脫歐。

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