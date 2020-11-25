在網路發達，人手一機的情形下，越來越多的勞工反映雇主常常利用通訊軟體在假日交辦業務，勞動局局長陳信瑜表示，只要勞工可以拿得出雇主交辦業務的證明，例如通訊軟體的對話截圖（如附件），或是電子郵件的內容等等，這都會被認定是雇主要求勞工加班，依法應計入工作時間並且核算加班費，違者可處新臺幣2萬到100萬的罰鍰。

陳信瑜指出，近年來因產業變遷，經濟活動愈趨複雜多元，勞工在事業場所外從事工作之類型日益增加，與傳統或固定於雇主之設施內或指定場所提供勞務之型態不同，為提供事業單位就在外工作勞工之「工作時間」認定及「出勤紀錄」記載之參考，勞動部訂定了「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，讓事業單位有所遵循。

陳信瑜進一步的說明，只要是雇主指派勞工辦理業務，依法就要登載工作時間，做成出勤紀錄，沒有依法置備出勤紀錄，可以被處9到45萬的罰鍰。另外縱使勞工是在家中或公司以外的地點完成工作，辦理業務的日期及時數也會被分別計入出勤日數、每日12小時或每月46小時上限的範圍內，除應該要依法給予勞工加班費用外，若連續工作超過6日，更可能違反一例一休規定。陳信瑜局長呼籲，雇主應該要留意這樣的問題，以避免勞資爭議的發生，如果有任何認定上的問題，都可以透過1999市民熱線加以詢問，獲得進一步的資訊。

(工商 )