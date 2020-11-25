民進黨立委高嘉瑜名下有2筆建物、4筆土地，被質疑炒房。高嘉瑜貼文公開屋內衣物堆積如山，宛如回收場，其中一個泛黃枕頭，更引發討論。資深媒體人陳揮文表示，真正要毀滅高嘉瑜的還沒出手，拿枕頭出來是沒有用的。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中認為，高嘉瑜這樣下去，遲早會被修理，她真正的問題不在那個枕頭，而是在她的男友。會被民進黨前立委段宜康點名，這事看來還沒了。他不曉得高的男友跟人家幹嘛。他話題一轉，還有網友送高嘉瑜枕頭，高嘉瑜家裡是開寢具店，就在賣枕頭，網友竟還送她枕頭。

陳揮文指出，不過高嘉瑜真的得罪很多人，自己對高的肯定，是她在民進黨裡是做清的。他甚至認為，真正要毀滅高嘉瑜的還沒出手，拿枕頭出來是沒有用的。

陳揮文另外在《新聞大白話》節目中表示，高嘉瑜在拍枕頭的時候，為什麼要把枕頭套拿掉。高嘉瑜心機太重了，她要誠實地面對。他認為高嘉瑜被圍攻，是因為高嘉瑜在內湖、南港選區埋下很多舊恨，票太多了，她可以讓民進黨多當選一席市議員。她吸票後，那個人就落選了。

民進黨前立委段宜康4日在臉書表示，「你女朋友當上立委，我真心佩服你們的本事」「你公然在會議中說，你是『二十年的新潮流』，聽到這句說，我可就昏了」，外界質疑該位立委是指高嘉瑜。

(中時新聞網)