針對美國前一輪經濟紓困方案未使用資金，川普政府時代、現任財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上周槓上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），最後Fed讓步，同意返還貸款計畫中未使用的撥款。最新消息指出，梅努欽計畫將該筆未用完的4,550億美元（約新台幣13兆元）的資金存入「一般基金」，這一動作，恐讓前Fed主席、新任財長葉倫（Janet Yellen）要動用這筆錢前，需先過國會這關。

根據美國財經媒體報導，財政部一名發言人表示，財政部長梅努欽將把這筆錢存入該機構的一般基金（General Fund），葉倫無法直接使用，必須要「國會立法授權的權力機構」才能動用。雖然《CARES法案》監督委員會的民主黨籍成員馬穆蒂（Bharat Ramamurti）稱此舉不合法且可在明年撤銷，財政部仍反駁並說這符合法案條文。

報導指出，這筆4,550億美元資金，包括梅努欽從Fed要回來，原先用於支援央行一些緊急貸款機制卻未用完的4,290億美元，再加上財政部用於向企業直接放貸未用完的260億美元。因當時疫情大幅重創美國經濟，這兩項措施都是根據今年稍早通過的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）所制定。梅努欽這項做法，將使拜登即將提名為財長的葉倫，只剩下財政部外匯穩定基金不到800億美元的資金，做為財長可權宜運用支出的資金。

《CARES法案》雖部分限制2021年1月1日以後未使用資金的部署，但沒有特別提及是否可以存入財政部的一般基金，明確規定的僅為「2026年1月1日需存入該基金並用於減少財政赤字」。梅努欽強調，他只是按照法案規定，取消Fed貸款計畫，因為許多市場目前不再緊繃，下個月之後應該也不需要紓困，國會之後將通過其他法案，更能妥善分配資金到最需要的特定領域。

報導分析，梅努欽並不一定要將這筆錢存入一般基金，因為根據《CARES法案》，財政部可以將資金保留在另一項「匯率穩定基金」中直到2026年，便可持續使用，且不受《CARES法案》特定用途的限制。民主黨參議員魏登（Ron Wyden）昨日也說梅努欽破壞經濟、試圖限制拜登政府經濟復甦，但梅努欽均予以否認。

(中時新聞網)