桃園市龍潭區石門國小歷史悠久，校內閱讀風氣盛，校長陳秀惠利用百年校慶所籌的善款，在校內綠意盎然的杉林間，打造木造「森林閱讀書屋」，中間設有木平台，周邊則有4座小屋，成為多功能學習及休憩空間，提供林間閱讀、童軍宿營的好去處。

石門國小位於龍潭區，這座百年校園雖不靠海，但因鄰近石門水庫，師生常以在地活魚產業和生態環境作為基礎，創造出獨具特色的教學風格，尤其校內閱讀風氣興盛，還2度獲頒教育部認可的閱讀磐石學校，是桃市唯一獲得兩次殊榮的校園。

閱讀書屋有4間小木屋，每個門牌都代表一種學習願景。（黃婉婷攝）

學生除能在木造平台上團體課程外，也能走到小木屋裡進行小組討論。（黃婉婷攝）

「要嘉惠到每個孩子！」2018年時，石門國小辦理百年校慶系列活動，各界捐贈的善款在活動後仍有188萬的結餘，陳秀惠靈機一動，規畫百周年紀念小屋─森林閱讀書屋，請來校地捐贈者後代陳永興，為書屋的整體設計操刀，量身打造親近山林的閱讀天堂。

這座建築坐落於翠綠的杉林間，木造平台被4間木屋圍繞，門牌上寫著健康厝、快樂角、希望窩、樂群居，符合校方對孩子的學習願景，平台採開放式設計，可輕鬆串流至四周森林區，教師可利用其空間進行團體課程指導，還能將孩子分組帶開，進入到屋內進行小組討論，用途多元且彈性。

陳秀惠說，這座小屋除閱讀活動外，還能搖身一變成為多功能休憩空間，各式節慶到來時，校方會在陳設上發揮巧思，讓四季皆有不同閱讀氣氛。課間或假日時，也能提供學子進行林間閱讀、童軍宿營活動、校友會聯誼敘舊等，一舉數得。

(中時 )