為培育國家關鍵數位人才，行政院會明擬通過教育部所提「國家重點領域產學合作及人才培育創新實驗條例」草案，這項沙盒專法名稱將改為

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，鬆綁法規，提供人才培育彈性。

國發會曾在行政院會中報告關鍵人才培育及延攬戰略，其中培育本土數位人才部分，教育部提出沙盒專法，可鬆綁現行法規，突破人才培育困境。

政院表示，為讓學術研究帶動產業發展，為國家重點發展領域培育優秀人才，鼓勵國立大學搭建與產業互惠橋梁，發揮其教育、訓練、研發、服務等功能，強化學界與產業界交流與知識擴散，建立長期產學合作關係，教育部特訂定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」。

針對修法特色，政院說，這項專法將透過鬆綁相關法規，在組織、人事、財務上賦予更多彈性運作空間，以突破現行人才培育機制困境，更有助重點領域產業高階人才培育，帶動科技創新。

(中時 )