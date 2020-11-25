2009年因為一張手拿奶茶照片走紅的「奶茶妹妹」章澤天，擁有北京清華大學的高學歷，2015年更嫁給大她21歲的京東集團創始人劉強東，從普通網紅一躍成為豪門貴婦。而她今(25日)更在社群網站PO出27歲慶生照，讓不少人驚嘆「天啊才27歲啊，感覺經歷了我的一生。」

章澤天不僅人長得美，連人生閱歷也比一般人豐富，她18歲考入清華大學、22歲結婚、23歲生子，2017年更獲選達沃斯全球傑出青年，2020年以584.2億人民幣(約2530億台幣)身家，成為最年輕富豪。

精彩的人生也讓外界忘了章澤天的真實年紀，直到今(25日)她曬出臉上充滿幸福的慶生照，才讓網友訝異留言「她竟然才27歲」、「這經歷可說是人生勝利組了」、「初代網紅通過嫁人突破階級壁壘最成功的案例」。

近日章澤天名下公司，還被發現悄悄註冊包括「奶茶妹妹」、「奶茶媽咪」、「奶茶寶寶」、「奶茶寶貝」等商標，但奇怪的是，她的老公劉強東，昔日才發飆說：「以後任何人如果在我面前提到奶茶妹妹這四個字不要怪我不客氣！因為我們討厭這個稱呼。」

(中時新聞網)