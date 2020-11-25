特斯拉 召回9,500輛Model X電動車 21:092020/11/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）25日宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）基於車頂膠條和方向盤螺絲出了問題，申請召回9,500輛Model X電動車，這次召回行動涵蓋9,136輛2016年Model X。特斯拉將檢查召回的車輛，並進行保留測試（retention test）。 (工商 ) #Model #召回 #特斯拉 #電動車 #美國國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉 召回9,500輛Model X電動車 21:092020/11/25 財經 特斯拉Model 電動車 將回收9500輛 22:112020/11/25 國際 《國際產業》拓展歐洲市場 馬斯克：將主打小型車 12:332020/11/25 財經 操盤心法－台積、聯電帶紅半導體 8吋廠需求強勁 04:102020/11/25 證券．權證 電動保時捷超夯！Porsche Taycan 銷量即將突破 2 萬台，年度目標達陣 16:482020/11/25 汽車情報-汽車新聞 本土 研發國內首顆新能源車齒輪箱 04:102020/11/25 產業特刊 穆斯克諷抄襲 小鵬CEO反擊 04:102020/11/25 全球財經 特斯拉全新 Model 3 登台直擊！14 個驚喜改款功能、內外全面看仔細 11:212020/11/25 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》最新韓國瑕疵車召回通知 6車商免費維修更換零件 12:502020/11/25 財經 北京整頓市場巨頭重挫！ 陸電動車3雄盤前股價狂瀉 22:292020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 劍指特斯拉？ 華為使出殺手鐧 再建言下場曝光 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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