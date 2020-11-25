美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）25日宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）基於車頂膠條和方向盤螺絲出了問題，申請召回9,500輛Model X電動車，這次召回行動涵蓋9,136輛2016年Model X。特斯拉將檢查召回的車輛，並進行保留測試（retention test）。

(工商 )