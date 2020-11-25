據熟悉內情人士透露，跨國媒體集團ViacomCBS打算以逾20億美元價碼，將旗下出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），賣給企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）母公司─德國媒體巨擘博德曼集團（Bertelsmann）。雙方的收購談判即將達成協議，博德曼可望因此坐穩全球最大圖書出版商地位。

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