Simon & Schuster 傳以逾20億美元賣給博德曼 21:092020/11/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據熟悉內情人士透露，跨國媒體集團ViacomCBS打算以逾20億美元價碼，將旗下出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），賣給企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）母公司─德國媒體巨擘博德曼集團（Bertelsmann）。雙方的收購談判即將達成協議，博德曼可望因此坐穩全球最大圖書出版商地位。 (工商 ) #博德曼 #Simon #Schuster #億美 #賣給 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股衝破3萬點分析師曝原因 打臉川普邀功 08:332020/11/25 財經 美少將離台 外交部重申四不 04:102020/11/25 政治要聞 NBA》鵜鶘5年1.58億美元留下英格拉姆 10:112020/11/25 體育 佘詩曼譜年下戀！甜躺精壯胸肌鮮肉大腿星夜談心 18:372020/11/25 娛樂 《美股》獲利太遜 Gap盤後暴跌逾11％ 11:082020/11/25 財經 美環保署長不來了 總統：可惜 15:042020/11/25 政治 《國際金融》道瓊突破3萬點 美股期貨續揚 09:272020/11/25 財經 NBA》阿迪巴約與熱火續約 5年1.95億美元 09:572020/11/25 體育 布林肯與蔡互動密切 肯定美台關係 04:102020/11/25 兩岸要聞 《美股掃瞄》首次突破3萬點！道瓊指數創歷史新高 09:092020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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