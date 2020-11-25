員工染疫關廠 Top Glove手套訂單未見取消 21:092020/11/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞Top Glove Corp是全球最大乳膠手套製造商，傳出數千員工感染新冠病毒後，部分工廠已關閉停工，該公司25日告訴媒體，迄今未見訂單取消，即便有也只占一小部分，而員工染疫情況可在1個月內獲得控制。此外Top Glove預期，供應短缺可能推升醫用橡膠口罩的價格。 (工商 ) #Top #Glove #染疫 #訂單 #未見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 員工染疫關廠 Top Glove手套訂單未見取消 21:092020/11/25 財經 聚陽辦現增 衝刺海外擴產 04:102020/11/25 證券．權證 疫情控制好 最適合吹旅行泡泡 專家：是這2國 17:302020/11/25 財經 大公司尾牙改部門舉辦 王美花：中小型餐飲更有商機 15:302020/11/25 財經 訊聯 CDMO業績報佳音 04:102020/11/25 證券．權證 大毅漲幅超車國巨 同業染疫股價喜飆逾半根漲停 09:302020/11/25 財經 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 IC設計股群魔亂舞 資金可能轉入傳產 12:432020/11/25 財經 哥倫比亞第一夫人染疫確診 屬無症狀感染者 13:052020/11/25 國際 專家傳真－後疫時代 台廠資安有優勢 04:102020/11/25 專題周報 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 劍指特斯拉？ 華為使出殺手鐧 再建言下場曝光 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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