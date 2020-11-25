馬來西亞Top Glove Corp是全球最大乳膠手套製造商，傳出數千員工感染新冠病毒後，部分工廠已關閉停工，該公司25日告訴媒體，迄今未見訂單取消，即便有也只占一小部分，而員工染疫情況可在1個月內獲得控制。此外Top Glove預期，供應短缺可能推升醫用橡膠口罩的價格。

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