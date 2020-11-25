日本防疫口罩走奢華風，Cox Co旗下連鎖店Mask.com上周開始販售鑲滿鑽石珍珠的手工口罩，除了旨在激勵人心，也為提振飽受疫情打擊的時尚產業。鑽石口罩鑲上0.7克拉鑽石及300多顆施華洛世奇水晶，珍珠口罩則鑲有330顆日本Akoya珍珠，每只售價高達100萬日圓（約台幣28萬）。

(工商 )