日本口罩鑲鑽石珍珠 要價100萬日幣 21:092020/11/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防疫口罩走奢華風，Cox Co旗下連鎖店Mask.com上周開始販售鑲滿鑽石珍珠的手工口罩，除了旨在激勵人心，也為提振飽受疫情打擊的時尚產業。鑽石口罩鑲上0.7克拉鑽石及300多顆施華洛世奇水晶，珍珠口罩則鑲有330顆日本Akoya珍珠，每只售價高達100萬日圓（約台幣28萬）。 (工商 ) #鑽石 #口罩 #珍珠 #石珍珠 #日本口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣創意內容大會 影視成交額估逾9億 11:192020/11/25 財經 操盤心法－台積、聯電帶紅半導體 8吋廠需求強勁 04:102020/11/25 證券．權證 日本迴轉壽司名店無懼疫情 展店豐原吸吃貨朝聖 15:202020/11/25 生活 搭載進化之第二世代 e-POWER 系統與小型車平台，全新第三代 Nissan Note 日本發表！ 16:402020/11/25 汽車情報-汽車新聞 等嘸蛙蛙口罩 北市接60多起申訴 04:102020/11/25 地方新聞 參觀神社不必去日本，還可以體驗大和解！ 09:042020/11/25 生活 日本核食跟進美豬 04:102020/11/24 時論廣場 拜登終於讓兩岸三地有共識 04:102020/11/24 時論廣場 日本福岡縣養雞場首驗出禽流感 將撲殺9萬隻雞 10:102020/11/25 國際 龍崎空山祭耶誕節登場 首3日免費入場 13:092020/11/24 生活 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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