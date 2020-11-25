百老匯音樂劇《歌劇魅影》25日在台北小巨蛋演出第8場，好評熱潮不斷，吸引許多藝人朝聖，陳嘉樺（Ella）與老公賴斯翔晚間一起到場，Ella一大早先與Selina、Hebe去位於台北的龍船岩登山，S.H.E開心合體，Ella從早忙到晚，興奮表示日前才剛辦完「艾拉秀」體力很夠。

Ella爬山後，趕緊回家完沖澡、陪兒子「勁寶」玩樂，Ella首度看《歌劇魅影》，打趣表示過去對九孔模仿費翔詮釋該劇印象深刻，終於有機會來看本尊演出，她老公曾在澳洲讀書時已看過表演，相當推薦她一定要來觀賞。

謝怡芬（Janet）、大霈一起到場，Janet目前懷第二胎，挺著6個半月的大肚，還穿著高跟鞋力挺，開心表示現在體力狀況很好。2人自認是《歌劇魅影》忠實粉絲，一聽到經典橋段會跟著嗨唱，大霈形容像是大型KTV。Janet憶起小時候曾把《歌劇魅影》CD狂聽到壞掉，整劇曲目倒背如流，日前跟好友分享要在台灣看現場演出，國外朋友都難以置信，她感動表示在疫情期間，能親自來看現場的表演很難得，因此特地帶著父母來欣賞。

Janet（左）、大霈皆是《歌劇魅影》粉絲，心情期待。（吳松翰攝）

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