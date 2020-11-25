新冠肺炎疫情持續肆虐，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港25日新增85宗確診個案，包括84宗本地個案，及1宗來自英國的輸入個案，本地個案中，16宗源頭不明，而跳舞群組則增63人染疫，群組累計個案增至250宗。香港累計至今共有5867人確診。

16宗不明個案方面，包括1名觀塘工作，居於牛池灣的人士；1人居於鑽石山富山村，任職保安；1名於愉景灣工作及居住的人士；1名蘇浙公學的學生；1名居於粉嶺的人士；1名於多區工作的人士，家住屯門；1名家住北角的退休人士；1名居於土瓜灣的人士，現暫無業；1名居於火炭、工作地點位於沙田的人士；1名居於金禧花園、於港威大廈工作的人士；1名為大埔居民、現時無業的人士；1名家庭主婦亦確診，於鰂魚涌居住的人士；1名居於銅鑼灣的人士，現暫無業；1名居於秀茂坪、於牛頭角超市工作的人士；另有1名21個月大的幼兒亦不幸中招。

張竹君特別提到，數宗與醫護相關的個案，包括1名於旺角中心診所及仁安醫院工作的醫生，與其1名密切接觸者於滬江維多利亞學校(Victoria Shanghai Academy)就讀，該校須待其檢試結果呈陰性，方會建議復課。

初步陽性個案方面，包括1名港怡醫院急診室工作的27歲男護士，他有幾位密切接觸者需要檢疫；另有1名於兆景安老院工作的職員亦中招，他工作時常與長者接觸，其30多名同事及該院20多名長者已做檢測，結果全屬陰性。

張竹君表示，今日確診的蘇浙公學學生，其密切接觸者在北角顯理中學就讀，該校亦需暫時停課，直至其錄得陰性檢測結果才復課。

另外，香港醫管局公布，截至25日，過去24小時共有20名確診病人出院，連同另1名於23日出院的病人，至今共有5295名病人康復出院，現共有349名確診病人分別於21間公立醫院留醫，其中7人情況危殆，3人情況嚴重，其餘339人情況穩定，目前公立醫院已啟用607間負壓病房，合共1126張負壓病床。

(中時 )