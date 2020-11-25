中央水情會議今敲定農業、工業與民生三管齊下強制節水，明年嘉南地區一期稻作全面停灌，科學園區及產業園區自主節水提升至5％，以及西半部六區夜間減壓供水即日起從6小時拉長為8小時，拚晚上省水5％。至於限水是否走到第二階段橙燈用水大戶「減壓供水」，要看明年2到６月的春雨、梅雨是否正常而定。

第二階段限水燈號橙燈為「減量供水」，也就是千度用水大戶(非工業)減供水量20％、工業用戶減供5％至20％，游泳池、洗車業、三溫暖也須減供20％。經濟部表示，由於嘉南一期稻作已決定停灌，民生用水應可撐到明年5月，目標是限水燈號不會進入到橙燈。

不過經濟部強調，這仍得看明年2月春雨、5月梅雨是否正常而定，畢竟梅雨這幾年雨量都偏少，還是有風險。

旱災中央災害應變中心今開會，基於近期嘉南地區無明顯降雨，明年2月至4月因反聖嬰也可能偏少，決定明年嘉南地區一期稻作停灌。至於桃園至台中地區一期是否供灌，將等12月下旬看降雨狀況檢討。

民生部分，現行實施黃燈減壓供水的區域，桃園(含新北林口)、新竹、苗栗、台中、彰化北部、台南等6地區，自即日起擴大實施自來水減壓時段，從原本夜間11點至隔日上午5點，調整為10點至6點，往前後各多一小時。工業用水同步配合調整，科學園區及產業園區節水量從5％提升至7％。

(中時 )