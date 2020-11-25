美國商務部去年將大陸電信設備巨頭華為列入實體清單，華為的5G旗艦機處理器晶片遭到斷供，甚至連GMS服務都無法使用，今年5月再度緊縮華為禁令，任何企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，都要經過美國政府審核通過，甚至連美國出口電子設計自動化(EDA)工具都遭限制。有消息傳出，大陸今年成立3家EDA廠商，並針對美國EDA大廠挖角人才。

美國商務部今年8月解釋稍早的禁令內容，嚴格限制包括第三方採購商也要經過美方審核通過，才能放行出貨華為。再依照今年5月規定，EDA工具供應商包括Cadence、新思科技（Synopsys）、ANSYS以及Mentor Graphics這4大巨頭，採用的技術也都來自美國，華為旗下海思半導體的IC設計將遭阻斷，將連處理器都難以生產。

不過，日前包括AMD、英特爾、高通、SONY以及豪威科技等廠商都收到美國出貨許可，但僅限於非5G產品，但海思半導體研發的處理器預料仍無法恢復供應，僅能依靠美企為主的供應鏈提供華為手機處理器。

在陸美貿易戰延伸至科技產業競爭後，美國政府陸續對大陸的科技公司制裁，包括華為、福建晉華、中興通訊，以及後來的海康威視、中芯國際等，對於大陸科技產業精準打擊。據《日經亞洲評論》報導，大陸今年成立芯華章X-EPIC、Shanghai Hejian Industrial Software以及全芯智造等3家EDA廠商，新思科技持有全芯智造超過20%股權。

其中，這3家陸企不是由新思科技和Cadence的高層所創立，就是聘僱這2家美企原本的工程師。X-Epic由新思科技的前區域銷售經理Wang Libin為今年3月成立，在EDA領域有30年資歷，Cadence前副總裁TC Lin則是8月3日加入X-Epic，成為首席科學家。今年5月成立的Shanghai Hejian Industrial Software，則是在今年10月從新思科技聘僱一名有20年資歷的高級大陸研發主管。

全芯智造由新思科技中國前副總裁Nieh Chieh在9月成立，在新思科技有10年資歷，新思科技全球高級副總裁兼中國業務主席Ge Qun同時也是全芯智造的董事會成員之一。該公司的主要投資人，包括武岳峰資本 （Summitview Capital），以及中國科學院微電子研究所。

(中時新聞網)