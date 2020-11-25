捷運是都市的交通命脈，複雜的捷運網絡連接了雙北各地，不少通勤族都仰賴它的交通便利。近日有一位網友抱怨，搭捷運時觀察到女乘客常有一種特殊習慣，一上車就會抱住、靠住中間柱子，讓其他人沒地方抓。文章引起熱議，卻有不少人坦言：這樣比較舒服。

一位網友在網路論壇《Dcard》表示，搭捷運遇到眾多人潮上車，常常有一種人，都喜歡用靠的，或用抱的擋在中間，導致其他人沒東西抓扶，尤其是女性。這讓他好奇「為什麼女生都喜歡擁抱這個桿子？」

文章一出，不少人也抱怨，不只是女性，捷運上真的很多人都喜歡靠在中間柱子上，特別是有時候明明已經握著柱子還會被壓到。網友表示「特別是女性？？？？？男性也很多欸」、「我都手握⋯靠著很尷尬欸⋯」、「有時候我就已經站在那邊握著了，後面上車的人還硬要整個人靠著滑手機」。

不過真的有女性自首自己就喜歡靠著柱子，因為「比較舒服、很好靠」，不過遇人多時會移動；而另外一位女網友坦言，自己會選擇抓柱子是因為「身高太矮」，抓不太到吊環，硬要抓著反而站不穩、手又痠，慘一點還曾被男性肘擊臉部。然而，另一派網友則表示「桿子很多人摸過，應該蠻髒的，很佩服有人敢整個身體靠上去」、「那跟桿子多少人嚕過還敢靠啊」。

網友好奇，許多女性上捷運都會抓中間柱子靠著，不少女性坦言：比較舒服。（本報資料照片）

(中時新聞網)