許光漢日前受到「愛最大慈善光協會」與台北之音HitFm邀約，參與「毛起來愛生命園區救助計畫」，他南下至屏東的社團法人台灣愛狗人協會流浪動物生命園區，在園長「顏姐」的帶領下，探視身心受到創傷的毛小孩，牠們曾有被鐵鍊勾到脖子、背部出血，甚至勾到嘴巴裂開、被關箱子等，許光漢看了非常不忍，哽咽表示狗是人類最忠實的好朋友，「不管你曾對他做了什麼？他都一樣的熱情、溫暖。」

許光漢一見到遭到惡意遺棄的狗狗「大雨」，他撫摸著牠，直讚好乖、好勇敢，感嘆說：「其實，他們要的只是一個擁抱。」園長17年來關懷流浪動物，每天凌晨4點起床，餵園區內、外逾千隻的狗，每個月花費逾60萬元。

園長盡心盡力地照顧受傷、遭棄養的毛小孩，並幫助牠們找到新主人和歸宿，園長感性：「就像嫁女兒的心一樣，希望幫牠們找到疼愛的家人。」還開玩笑地問許光漢：「你要不要來做我女婿？」許光漢一臉尷尬、疑惑，她隨後澄清：「是問你要不要領養？」許光漢目前有養狗，家中有一隻養15年的毛小孩，但他因為工作忙碌，常常不在家，近期不敢再領養狗狗，怕無法全心照顧。

(中時 )