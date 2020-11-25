泰國警方日前在台灣調查局協助下，宣稱破獲史上最大毒品案，但部分化學品化驗後卻發現是清潔劑不是毒品，泰國司法部長昨天舉行記者會承認有技術上的錯誤，他願接受批評。

泰國司法部長宋薩（Somsak Thepsutin）、泰國肅毒委員會（Office of the Narcotics Control Board）以及緝毒局（Narcotics Suppression Bureau）11月12日共同舉行記者會，宣布破獲在北柳府（Chachoengsao）的毒品案。

泰國警方在北柳府的一處倉庫中查獲11.5公噸的毒品，宋薩在記者會中的談話以及肅毒委員會的新聞稿都表示毒品查獲數量是泰國史上新高。

由於有2個泰國主嫌計劃將K他命運往台灣，台灣法務部調查局方面負責提供相關情資給泰方，雙方聯手破獲此案。

不過，部分化學藥品送到肅毒委員會的實驗室化驗後發現只是清潔劑。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，宋薩昨天舉行記者會表示，在現場的確發生「技術上的錯誤」，導致現場人員以為這些化學藥品是K他命，肅毒委員會的人並不知道清潔劑在毒品試劑上也會變成紫色。

宋薩表示，他們必須承認這是個錯誤，且可能短期內無法改正這個錯誤，他願意接受各界批評，而其餘尚未化驗的化學品會繼續完成化驗。

(中央社)