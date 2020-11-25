金門已「封場」多年的赤山垃圾場，連日來竟有金寧鄉公所、金湖鎮公所資源回收車載運大量的塑膠垃圾進場傾倒，縣議員董森堡團隊接獲投訴，痛批公部門偷倒垃圾，做了最壞示範，要求全部清理乾淨，他會全程緊盯到底，絕對不讓汙染廢棄物侵門踏戶。

董森堡指出，鄉親投訴指稱，近日有金寧鄉公所、金湖鎮公所資源回收車載運大量的塑膠垃圾前往已經封場多年，停止垃圾進場的赤山垃圾場回填，恐有破壞景觀、污染環境之虞。他立即前往現場了解，果然發現金湖、金寧2鄉鎮的垃圾車頻繁進出，並將滿車的塑膠垃圾回填於覆土區。

已停用多年的赤山垃圾場，遭偷倒大量塑膠廢棄物。（董森堡議員服務處提供）

現場可見金湖鎮公所清潔車，環保局要求在本周內清運完畢。（董森堡議員服務處提供）

董森堡即刻要求現場工作人員停運，並致電金湖鎮長陳文顧表達抗議，並請環保局長楊建立到場說明。金寧鄉長楊忠俊則未接聽電話。

楊建立說明，赤山垃圾場進行覆土作業，環保局協調同意金寧、金湖載運可分解的蚵殼回填打底，但公所清潔隊發現場內還有大約250立方米的空地可用，因此擅自載運無法運台處理的塑膠垃圾進場掩埋，該局會要求2鄉鎮公所在本周內原車載回。

董森堡強調，他一定會緊盯到底，要求環保局和金湖鎮公所、金寧鄉公所徹底清完，同時也會要求相關單位查明到底是誰同意這些垃圾進場，釐清其中有無行政弊端。

當地村民也聲援董森堡，希望村民一起站出來抗議，還古崗一個清新的生活環境，不要讓董議員感到孤立無援才好。

(中時 )