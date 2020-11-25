「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮圓滿落幕。（羅永銘攝）

由中華電信主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技合辦之「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」，於11月25日下午在中華電信國際會議廳舉行頒獎典禮。百萬金獎由《無聲時刻》獲得，另一個百萬獎項「中華電信VR創作獎」則頒給《當鯨魚游上沙灘》，銀獎《窮鼠》獲得40萬獎金，銅獎則是《釣客》。

主持人黃子佼別出心裁盛裝出席，身穿金馬50時主持的西裝，蝴蝶領結則是今年北影主持的配件，而代言人林予晞則表示自己對創作很感興趣，正在著手寫劇本，是跟性別有關的題材，她表示身為女性，常常有一些微微被打壓的感覺，她舉例，曾在火車上看到有阿伯大聲制止一位年輕女生不要講電話，「當時我沒有採取行動，所以一直記到現在」，她分享自己正創作的劇本內容是關於一對男女，女生以為男生是同志，但當有一天撞見男生跟另一位女生親熱，竟有被背叛的感覺。被問男生屬意誰來演，她說：「林柏宏或許光漢都不錯，他們有一種纖細感和姊妹感！ 」

MOD微電影暨金片子創作大賽有不少參賽者是學生，林予晞表示沒有拍過學生創作，一直想接觸，被問是否因為價碼太貴？她笑答：「我和淑芳阿姨一樣不會漲價。」黃子佼則虧她太嫩，「淑芳阿姨那句話是有BUG的，意思是明年不漲價，今年已經漲好了。」

頒獎典禮現場貴賓雲集，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義、執行副總林榮賜、中華電信匯流處副總林茂興、台北市電影委員會副主任委員暨總監饒紫娟、愛爾達科技執行長陳怡君等貴賓皆出席盛會。

(中時 )