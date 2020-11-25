民進黨立委高嘉瑜一張租屋處堆滿衣服山的照片嚇壞所有人，直呼也太邋遢，連台北市長柯文哲也看不下去。對此有粉專直言「黑猩猩的床比人類還乾淨」，遭疑暗諷高嘉瑜，未料意外釣到高嘉瑜本人留言，笑翻網友。

臉書粉專《怪奇事務所 Incrediville》今天(25日)貼文指出，世界上分為兩種人，有絕不允許在床上吃東西的人，以及認為躺床吃東西才是享受的人，後者還堅稱自己不會掉碎屑。而黑猩猩則是屬於前者。

高嘉瑜喊冤「我不會在床上吃東西」 (圖／臉書粉專怪奇事務所 Incrediville)

《怪奇事務所 Incrediville》表示，黑猩猩把床當聖域，對床的態度就跟飯店人員一樣兢兢業業，每天都會換新的，在床附近吃喝拉撒時也會格外留意，只怕弄髒自己睡覺的地方。過往也有科學家指出，檢測黑猩猩的巢穴之後，發現只有3.5%的細菌是來自黑猩猩本體，反觀人類卻有40%的菌株是從自己身上移民過去，導致出現許多蟎蟲或跳蚤，連黑猩猩都害怕。文末更酸「但考慮到某些人使用床的方式，已經超越人類甚至動物的理解範圍，大概連黑猩猩都認不出來吧，比如把床當衣櫃然後自己睡地板這種」。

對此網友紛紛留言：「所長在說某位亂世嘉人嗎」、「你484有話對甲魚說」、「感謝高嘉瑜立委沒有贊助播出」、「所長厲害哦，跟上時事」、「所以黑猩猩的床上也不會有滿滿都是黃漬的枕頭囉？」、「某立委表示又中槍」、「比港湖胖虎乾淨是真的」。

沒想到高嘉瑜本尊意外現身留言：「我不會在床上吃東西」，讓大家笑翻，揶揄：「別再說了，到時候人家負氣轉戰歌壇」、「感謝有妳，讓我媽媽知道我房間不是台北最亂的」、「枕頭那麼黃當然沒胃口XD」、「高嘉瑜妳確定妳找的到床嗎」，怪奇事務所小編也打趣回應「要先問，我們對床的定義是一樣的嗎」。

這個世界上分成兩種人： 絕不允許有人在床上吃東西的人 和覺得躺床上吃東西才是懂享受的人 （這些人會堅稱自己絕對不會掉屑屑） _ #黑猩猩... 由怪奇事物所 Incrediville 發佈於 2020年11月25日 星期三

(中時新聞網)