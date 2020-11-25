麵裡有蟲！碗內放1元做記號 換回同一碗爆口角 業者回應了（中天新聞）

高雄有4名高中生到餐廳用餐，發現一碗麵裡面有蟲，向店家反應，同時偷偷在麵裡面放了1塊錢的硬幣做記號。結果重新上桌的麵裡面竟然出現做記號的1元銅板，立刻給店家1顆星負評。想不到老闆看了氣炸，雙方引爆口角，影片在網路流傳還上了新聞。今天（25日）店老闆出面回應，把舊的麵端出去的確是店員的疏失，也為自己情緒失控公開道歉。

事主高中生在臉書社團「爆料公社」發文，表示日前到餐廳吃飯，發生鍋燒麵裡面有蟲，而店家卻沒有確實另外煮一碗麵的事發經過，高中生留下負評後，店家老闆看到隨即衝出來理論，引爆口角。網友反應一面倒，批評店家端同一碗麵太沒良心，不是說話大聲就贏，雙方網上論戰，店家氣得喊要告PO文者誹謗。

在曝光的影片中，老闆教訓高中生「你完全不懂事，你就給人家打一顆星，你不要講話，我以大人的立場教訓你」卻遭到高中生回嗆「你也只會賣麵」，讓老闆更理智線斷裂。從換麵變成比財產，還叫高中生爸爸出來比雙方誰財產多，輸的那方就賠100萬。

業者25日出面接受媒體訪問時澄清，是員工自做主張把舊的那一碗拿出去，但後來店家也出了一碗給客人，「業者說，希望他們可以消掉負評，但高中生堅持不願意，後來還冒出一句「你只是個賣麵的」，讓他爆氣才會講話口氣比較差。並強調事後有向高中生道歉。而高中生則坦承確實沒有好好與老闆講話，自己也有不對，向店家對不起。一場換麵風波，宣告落幕。

(中時新聞網)