經濟部中小企業處為推廣適合中小企業閱讀的優良書籍，特辦理「金書獎—優良中小企業經營管理出版品」推廣活動，以提升中小企業經營能力並開拓視野。中租控股、台灣經濟研究院合著「中堅實力 3」獲「金書獎」25日舉行頒獎典禮。

主辦單位表示，今年「金書獎」是第22屆，報名參選書籍達286本，歷經三階段嚴謹的評審程序及熱列討論，最後評選出23本優良「金書」。

「中堅實力 3」是台灣中小企業成功策略故事──《中堅實力》系列第三部，中租控股表示，在全球經濟體中，台灣是少數以中小企業為主體的國家之一。在大企業環伺之下，中小企業猶如殘局棋手，缺兵少車，往往受制於大企業的豐沛資源，在競爭漸趨激烈的生存戰中，如同過何小卒，只能走一步是一步。然而要突破這種困境，唯有「甩規則、跨國際、打群架」，才能一窺勝機。

中租控股指出，該本書是中租迪和與台經院再度合作，蒐羅了四大區（中國、泰國、越南、印尼）共31個案例的深度訪談，研析他們的國際化模式與策略差異，耙梳台資企業進行國際化時面對的問題與因應做法，以及了解各國台資中小企業在國際化上的優勢劣勢與經營困境，讓有心了解中國、東南亞國家的讀者有個絕佳的敲門磚，對於有心進軍者，更是理想的入門指南。

除了「中堅實力 3」獲獎之外，時報文化出版、由高端訓著「大數據預測行銷」也獲「科技與資訊類」的金書獎。

(工商 )