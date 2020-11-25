位於彰化的縣道139線，由於地形起伏且多彎道，吸引各地重機騎士來此處急馳狂飆，因此這條景觀道路成為著名出事路段，又被稱為「死亡縣道」，為了降低事故發生，彰化縣政府將限速從每小時50公里，調降為40公里，上個月21日正式實施，至今滿一個月紅單開不完，告發超速違規共1245件，平均一天就有41.5件。

警方調查縣道139線，肇事主因大多是超速，導致失控跨越雙黃線，違規駛入對向車道，造成傷亡車禍，對此，彰化縣警察局因應策略，裝設固定桿測速器，半年共取締3000多件超速，是全縣10大測速桿排行榜第4名，但死亡車禍依舊發生。

根據統計，今年5到7月，死亡和受傷、車損就累計63件，比去年同時期45件更多，所以彰化縣政府決定將139線大彰路自台74甲線路口，至瑩光橋路段調降速限，從每小時50公里，調降40公里；不僅如此，警方也在21公里處設置固定式測速照相機，以及不定時、不定點移動式測速照相，加強取締超速違規。

但「毋驚死」的駕駛、騎士大有人在，彰化交通隊隊長林世明表示，新規定第一個月以來，取締告發超速1245件，與速限未調降前，平均每月取締696件來比，確實增加許多；不過若以交通事故來看，一個月裡總計15件、受傷15人，與今年平均每月發生24.2件、受傷20人比較，意外事故明顯降低。

(中時新聞網)