網友貼出與外送員的對話紀錄。(圖擷取自爆怨2公社)

美食外送崛起的快，不過卻屢屢傳出外送員和顧客之間的糾紛。今(25)日一名女網友氣憤表示，自己利用外送平台點餐，但外送員卻因為外送距離太遠，利用訊息功能怒嗆原PO，讓他委屈的說自己莫名其妙受氣，真的很嘔。而貼文發出後也讓網友開酸，「這家不意外」、「這家的老鼠屎差不多有半鍋了。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上憤怒指出，自己今日用外送平台點餐，沒想到下秒卻收到外送員傳來訊息表示，「你是在哈囉嗎？點餐前麻煩先看一下這間在那裡再點，送過去才賺你52元而已，請下一位勇士幫你送吧！」口氣相當不客氣，接著便把訂單轉讓給下一位外送員。

原來這位外送員認為外送距離太遠，所以開罵。無辜的原PO也忍不住抱怨，「素質真的很差，你不想送可以拒單轉單啊，為什麼對客人x北？」他也說自己並不是抱持著付錢就是大爺的心態，但被罵的莫名奇妙，這口氣他實在吞不下去。

貼文發出後不少網友紛替原PO抱不平，「接了再靠北再轉單，這外送員有什麼問題」、「那他幹嘛做外送？莫名其妙」、「每個行業都有老鼠屎」、「建議運費超過39以上店家不要點，距離可能已經是跨區，很容易遇到厭世外送員」。還有網友分享類似經驗，「我媽也被外送員唸過，八德到桃園被唸到臭頭 ，一直質問我媽到底知不知道八德在哪裡」。

(中時新聞網)