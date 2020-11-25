國民黨主席明年改選，前國民黨主席朱立倫動作頻頻，傳出規劃明年訪美。對此，國民黨主席江啟臣今晚出席餐會受訪表示，今年初美國在台協會（AIT）就跟他提過，歡迎他找機會去訪美，甚至樂見國民黨在華府設辦公室，但因疫情關係訪美行程暫緩，不過與美方各界線上交流仍持續進行中。

身兼立委的中常委李德維、鄭正鈐、謝衣鳳、林文瑞今晚宴請中常委與藍委共餐，現場氣氛熱絡，中常委李傅中武高歌台語歌曲開場，後續還有人歡唱五月天的歌曲接力炒熱氣氛。

前國民黨主席朱立倫備戰黨主席選舉動作頻頻，傳出預計明年訪美，江啟臣說，朱立倫和美國的關係他也很了解，兩人聊天都會聊到，所以若朱立倫有意訪美，他也樂觀其成，只要對於台美關係有助益，能增進國民黨與美國各政黨、各界的關係，他都樂觀其成，若需要黨中央協助，絕對會全力幫忙。

至於何時訪美，江啟臣說，黨內一直都有對美與國際工作小組，一直都有做相關準備，原本就有赴美準備，AIT於今年初也有歡迎他找機會訪美，甚至樂見國民黨在華府設辦公室，由於疫情延燒，實在不方便現在去走一趟。

江啟臣強調，雖然沒有實體訪問，但與美方在線上溝通仍持續進行，現在因為美方處於政權交接期間，也都跟民主黨人士與智庫都在聯繫安排中。

被問到今天餐會是不是支持江啟臣競選連任，江指出，餐會就是餐會，想這麼多幹嘛，這就是常委例行每個月的餐敘。東道主之一的李德維表示，剛好要作東的4人同時兼具立委與中常委身分，因此才決定擴大邀請立委參加。

(中時 )