新冠疫情顛覆全球個人消費與儲蓄習慣，渣打集團調查結果顯示，台灣千禧世代，也就是網路原生客群，因為親臨疫情衝擊，一方面改變財務規劃的習慣，另方面也嘗試改變理財的方式。

調查顯示，為了達成財務目標，26％的台灣千禧世代希望能更妥善地追蹤支出跟規劃預算，其中有29％受訪者表示，在疫情過後已開始使用新的理財工具或記帳app等，另外有44％受訪者計畫在未來三年內開始使用。

實際上，金融機構提供的數位服務，千禧世代應是重度使用者。渣打銀行表示，台灣千禧世代對於數位金融服務的接受度，高於45歲以上的族群，調查發現，有32％的千禧受訪者正使用數位銀行或網銀服務，另外有29％擁有數位帳戶，有28％則曾使用智能客服或機器人理財等創新金融服務，來協助管理財務。

渣打集團的此項調查，涵蓋全球12個市場12,000位年滿18歲的受訪者，調查計畫分為三階段，包括疫中的7、8月，及後疫的近期，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念。

渣打銀行優先理財暨分行通路管理處處長王開平表示，千禧世代不僅逐漸主宰全球消費市場，也將是支撐經濟發展的主力。呼應千禧世代善用新科技的特質，渣打銀行的「渣打優逸理財」，不僅採線上開戶申辦，更提供便捷數位理財服務，銀行方面也將持續規劃符合客戶需求的金融產品與服務。

(工商 )