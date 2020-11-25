萊豬進口遭六成七國人反對，國民黨立委賴士葆今天在臉書發文，砲轟總統蔡英文真像皇帝一樣，皇帝詔曰，文武百官就匍匐遵命，視蒼生賤如螻蟻。

他說，一個行政命令就讓萊豬進口，沒有公聽會，沒有向人民溝通，沒有經過立法院審議。根據行政程序法規定至少要公告60天，結果只7天就完成公告，萊豬進口不只是充滿爭議，更是堆疊一連串的矛盾和違法。仗恃著817萬票專制獨裁到無法無天，全面執政，眼中沒有人民的政府讓人不寒而慄。

賴士葆說，蔡政府碰到美國就繳械投降，讓人憤怒。根據法令要到美國查廠才能進口，陳時中才說要查廠，衛福部次長改口說非必要，蘇貞昌說疫情過後才查廠。前陣子行政院以疫情為藉口沒有開食安會報，後來被抓包是沒有疫情的時候早就沒開了。

他表示，今天陳時中再加碼說以前查廠都是重大疫病，沒有因為飼料添加物而查廠。為什麼經濟部16日可以派員出席台美經濟繁榮夥伴對話，蘇貞昌以疫情當藉口根本就是呼弄百姓。

賴士葆提醒，天津才爆發北美豬頭是感染源的案例，明尼蘇達州萊豬屠宰場傳出食安控管有問題，專家提出警告，疫情國家的冷凍或肉食品可能將病毒傳入。

他也指出，美國是全世界疫情最嚴重的國家，未經查廠就將萊豬美牛貿然輸入，對國人健康的襲擊不只是萊克多巴胺，還有新冠病毒的雙重荼毒，政府口口聲聲說要源頭管理，現在連源頭查廠都要省略，太離譜了。

賴士葆質疑，到底在急什麼？只因為蔡英文一句話說明年元旦進口，所有的配套都沒有做好，就這樣濫權急就章，蔡英文真的把自己當皇帝。

(中時 )